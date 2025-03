Afinal, quem matou Odete Roitman? Decisão foi tomada de última hora em 1988

Quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo"? A pergunta que está no imaginário social de boa parte dos brasileiros foi decidida de última hora pelos autores do folhetim em 1988.

Afinal, quem matou?

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.