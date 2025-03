BBB: Vinicius conclui desafio do 'Barrado no Baile' e vai para festa

Na madrugada desta quinta-feira (27), Vinicius completou o desafio do Barrado no Baile e garantiu sua presença na festa da líder Renata no BBB 25. Ele havia sido barrado pela bailarina.

O que houve

Para conquistar a vaga, o brother teve que remontar uma imagem de Renata que havia sido cortada em 33 tiras de papel. A dificuldade maior foi encontrar todas as peças corretas no meio de outras 250 mil tiras misturadas.