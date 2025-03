Vinícius acredita que será novo alvo do BBB 25: 'Preparando o coração'

Para ser vetado. Se alguém for Anjo, eu ganho o Monstro. Se eu estiver como Líder e alguém lá for Anjo, o Monstro vem em mim também. Vinícius

Vitória apontou que a casa estar dividida em dois grupos afunila o jogo. "Porque uma pessoa que teria doze opções, agora tem cinco, seis", diz.

Ela ainda disse que acha que Vinícius não vai ao Paredão, já que não recebe voto dos gêmeos. "É que os 'Joãos' não votam no Vini, e também acho que não votam na senhora [Delma]. E votam em mim. Então, para ir pela casa...[é mais difícil]".

