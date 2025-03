Sexo lésbico e Casagrande nu: filme censurado pela ditadura volta ao cinema

"Onda Nova" contou com o apoio de renomados jogadores da época, como Casagrande, Wladimir e Pitta. Os três jogavam pelo Corinthians e faziam parte da Democracia Corintiana, movimento histórico no futebol brasileiro, no qual jogadores participavam ativamente das decisões do clube e lutavam contra a ditadura militar.

As presenças de Casagrande e Wladimir, inclusive, chamam a atenção por serem inusitadas. Walter Casagrande, por exemplo, interpreta ele mesmo e, em sua cena, é abordado por uma fã que pede para o jogador tirar sua virgindade. Ele aceita o convite e, depois, aparece nu, vivendo uma cena de sexo com a garota.

Eu tinha 19 anos, era solteiro, não gostava de compromisso e quando me convidaram aceitei inclusive as cenas de sexo. Desde 1982, já apoiava o futebol feminino e vi ali um modo de ser mais direto, mas também queria curtir fazer esse filme. Me diverti bastante, mas fiquei super tímido e envergonhado nas cenas de sexo e nas outras.

Casagrande, a Splash

A timidez sentida por ele durante as filmagens, no entanto, não tira a empolgação pela nova exibição do filme. O jogador e colunista do UOL disse apoiar a volta de "Onda Nova" aos cinemas.

Wladimir aparece vestido de mulher, logo no início do filme, enquanto Pitta teve várias participações em cenas de sexo. Outra aparição de peso no longa é a de Caetano Veloso. O compositor baiano dá uns amassos em uma atriz no banco de trás de um táxi. Com o clima esquentando, a motorista pensa alto: "Será que estão indo para uma suruba?".