Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 28/3 a 5/4

Clarice e Juliano não autorizam o casamento de fachada de Bia com Beto. Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Juliano confronta Beto e Raimundo. Lígia diz a Ronaldo que precisa mudar algo em sua vida. Marlene confessa a Anita que teme que Raimundo reate com Lígia. Topete admite para Carlito que está apaixonado por Eugênia. Sérgio decide contratar Bob para um programa de TV. Topete sofre um acidente para defender Eugênia. Todos se preparam para o concurso de rock no Gente Fina. Beto convida Beatriz para ser seu par. Clarice tem uma ideia para sanar a dúvida sobre os exames de Bia.

Quarta-feira, 2 de abril

Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente. Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock. Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo. Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso. Basílio e Zélia procuram provas contra Maristela e Juliano. Bia decide se inscrever no concurso com Ronaldo. Maristela retira Bia do concurso à força.

Quinta-feira, 3 de abril

Beto agradece a ajuda de Lígia. Raimundo confessa a Alfredo que se preocupa com a saúde de Lígia. Topete sofre com seu novo comportamento pós-acidente. Lígia passa mal e pede ajuda a Raimundo. Bia chantageia Ronaldo para ajudá-la em uma nova armadilha contra Beatriz. Basílio ajuda Beatriz financeiramente. Zélia encontra os documentos sobre o novo produto adulterado da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 4 de abril