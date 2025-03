Piovani teme que filho se inspire em Neymar e Oruam: 'Masculinidade tóxica'

Luana Piovani, 48, falou sobre a preocupação com a educação de Dom, 13, seu filho mais velho.

O que aconteceu

O menino deixou há dois anos de viver com ela, em Portugal, para morar no Brasil com o pai, Pedro Scooby, 36. "Por ele eu oro constantemente, tanto para que ele esteja protegido no Rio de Janeiro, quanto para que a essência dele floresça", desabafou ela, em entrevista à Marie Claire.

Luana afirmou temer a influência da admiração por famosos como Neymar, 33, e Oruam, 24, na formação do caráter do filho. "Ele está num caminho muito óbvio da adolescência, de admirar e se inspirar em personalidades como Neymar, Oruam, sabe? Gente que só pensa em dinheiro, em coisa de marca, e só escuta música que fala mal de mulher. Toda essa coisa da masculinidade tóxica começa agora, nessa idade em que ele está, e me preocupa muito - mas não está mais nas minhas mãos."