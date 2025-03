Paulo Barros foi infeliz e está desempregado, afirma Neguinho da Beija-Flor

Neguinho participou do evento "Samba e Suas Raízes: Uma Viagem pela Cultura Brasileira, Africana e Portuguesa", promovido pela Casa do Brasil Coimbra. Ao ser perguntado se espera ser tema de enredo da Beija-Flor, Neguinho admitiu, rindo, que gostaria da homenagem.

"Eu espero que, quando eu for enredo, isso aí tenha que vir da Beija-Flor. Eu espero um dia ser enredo: 50 anos não são 50 dias", afirmou. O ex-intérprete da Azul e Branco de Nilópolis se aposentou da Sapucaí neste ano, depois de meio século de Carnaval. O artista ainda revelou que precisou buscar ajuda psicológica para pendurar os microfones.

Na minha saída do samba, houve uma necessidade de eu ter um acompanhamento de uma psicóloga. Porque não é fácil, 50 anos de casamento e haver uma separação de 50 anos de convivência, de amizades, de ensaios. A minha participação com a Beija-Flor foi muito forte. E agora, aos 50 anos, não foi fácil e não está sendo fácil.

Neguinho da Beija-Flor deixou carro de som da escola depois de 50 anos Imagem: Zô Guimarães/UOL

Os "palpiteiros de plantão" das redes sociais, declarou Neguinho, influenciaram na sua decisão de se aposentar.