Otávio Mesquita rebate acusação de estupro por ex-humorista do SBT

Juliana Oliveira abriu representação criminal no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra Otávio Mesquita por estupro. Humorista foi assistente de Danilo Gentili por 11 anos e alega que foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa ao palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo.

Em contato com Splash, a defesa de Juliana alega que a jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. No vídeo, enquanto Juliana tenta retirar os equipamentos de segurança de Mesquita, ele a segura e simula movimentos de sexo.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade alto-astral que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste, aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava, no fim percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, em 2016. Olha isso, o tempo que foi isso, mas enfim", iniciou.

"Esse programa foi o ar há, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: "Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida". Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né?