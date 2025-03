Orlando é desmascarado por pessoa que menos imagina em 'Garota do Momento'

No capítulo de sexta-feira (28), da novela "Garota do Momento" (Globo), Orlando (Phillip Lavra) é revelado como pai biológico de Ana Maria (Rebeca Carvalho).

O que vai acontecer

Tudo começa com Topete (Gabriel Milane) pedindo a Iolanda (Carla Cristina Cardoso) para namorar com Ana Maria, sem imaginar que ela é sua irmã. "Só se for por cima do meu cadáver", responde a mulher.