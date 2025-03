Olivia Rodrigo: como é Boeing de R$ 1,23 bilhão fretado pela artista

767-300ER é a variante de longa distância do 767 original Imagem: Reprodução

Dimensões do 767-300ER incluem um comprimento de 54,9 metros. A envergadura é de 47,6 metros e a área das asas é de 283,3 metros quadrados. A altura da fuselagem é de 5,41 metros.

Peso vazio operacional é de 90.010 kg e o peso máximo de decolagem pode chegar a 186.880 kg. A capacidade máxima de combustível é de 91.228 litros. A aeronave tem alcance máximo de 11 065 km.

Avião conta com trem de pouso triciclo retrátil com quatro rodas em cada trem principal e duas no trem do nariz.

Carreira 'meteórica'