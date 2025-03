Ex-'Malhação' gasta mais de R$ 150 mil para se casar no Cristo Redentor

Ex-Malhação Malu Lázari e Lineu Neto terão uma das cerimônias de casamento no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril.

O que aconteceu

A atriz investiu mais de R$ 150 mil para ter um casamento ao amanhecer no Cristo. O uso do ponto turístico por duas horas custa R$ 25 mil. A informação foi confirmada pelo cerimonialista Everton Coelho à Quem.

Malu Lázari pretendia se casar na Capela dos Milagres, em Alagoas, mas mudou de ideia. "Um dia, apareceu no meu Instagram um casamento no amanhecer do Cristo e fiquei apaixonada. Não tive dúvidas de que queria me casar ali! A primeira vez que pisei no Cristo foi para a visita técnica do nosso casamento, foi muito especial", revelou.