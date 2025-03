Maiara compra apartamento de R$ 10 milhões em Goiânia; veja fotos do imóvel

Maiara, 37, da dupla sertaneja com a irmã Maraisa, comprou apartamento de R$ 10 milhões em Goiânia, Goiás.

O que aconteceu

A cantora adquiriu o imóvel na torre mais alta do Centro-Oeste, em Goiânia, Goiás. O edifício fica ao lado do Parque Vaca Brava, um dos pontos mais cobiçados de Goiânia.

O prédio conta com apenas um apartamento por andar e unidades que variam a partir de 482 m². A fachada é em vidro laminado com eficiência energética, lobby com pé-direito triplo e recursos avançados em acessibilidade, sustentabilidade e segurança.