Juliana Oliveira pediu apoio ao SBT antes de denunciar Mesquita por estupro

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato, como alguém grava um vídeo daquele jeito? E um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá. Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade... Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecimento pelas cortes de justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa... E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Mesquita, em vídeo publicado nas redes sociais, diz estar "muito triste" ao ser surpreendido com uma acusação de estupro. Ele chama o que motivou a denúncia de "brincadeira" combinada com o elenco do programa.

Esse programa foi o ar há, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: "Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida". Isso é absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né?

Otávio Mesquita

Advogado de Juliana diz que Mesquita entraria pendurado e que Juliana iria auxiliá-lo, mas sem que ele tocasse nela. "Ele apalpa as nádegas, os seios, simula o ato. Nos primeiros segundos, ele defere tapa, chutes... Quando volta ao palco, a expressão de descontentamento... O Danilo Gentili chegar a falar 'a Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta'".

Após abrir representação no MP-SP, defesa de Juliana esperar que o órgão proponha uma ação penal. "Está tudo registrado no vídeo".