Isis de Oliveira sobre críticas por procedimentos estéticos: 'Machistas'

Com pouco mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a atriz diz que aprendeu a lidar com os comentários maldosos. "Muita gente me conheceu agora, por causa dos meus vídeos. Além de eu trazer cenas de novelas e falar de mim, os vídeos divertidos fazem sucesso."

Consegui reunir um pessoal bem-humorado. Mas, como sou eu quem lê tudo, às vezes me deparo com coisas indelicadas, invasivas e desrespeitosas. Logo bloqueio. Não tenho mais idade para ficar sofrendo com maldade de rede social. Isis de Oliveira