Irmão de Renata defende estratégia e revela impacto dos ataques a sister

Entre suas movimentações no jogo, Renata indicou e eliminou Aline — considerada uma das protagonistas da edição. As duas tiveram grandes embates nas últimas semanas, que ficaram ainda mais inflamados após a cearense receber informações externas.

Para Rafael Saldanha, existe uma chance de que Renata e Aline conversem fora do confinamento para deixar os desentendimentos no passado. "Acredito que fora da casa, e com as situações já esclarecidas, não há motivo para que elas não mantenham contato", afirmou em conversa com Splash.

A casa em si é um ambiente que aflora muito as emoções e traz uma percepção enviesada da situação, onde você sempre se vê como o foco. Isso mexe bastante com as pessoas que acabam tomando esses comportamentos mais enérgicos para se defender.

Vivendo grandes emoções ao acompanhar sua irmã desde o início do jogo, Rafael ainda defendeu ela ter sido escolhida para a dinâmica fora do confinamento. "A Vitrine do Seu Fifi foi uma resposta do público que queria alguém pra movimentar a casa, alguém que trouxesse essas informações e fizesse algo com o jogo".

Para ele, a estratégia de Renata não poderia ter sido melhor. "A volta da Renata foi muito boa, trouxe várias informações necessárias, levantou o time fantástico para eles se posicionarem no jogo e essa segurança abalou muito o outro quarto. A mudança de postura dos jogadores, principalmente o desequilíbrio nos últimos embates, mostraram isso", analisou.

Como consequência de sua volta, os ataques nas redes sociais das torcidas adversárias também aumentaram. "Nós mantemos a paciência na cabeça sabendo que ela está sendo ela mesma, jogando com o coração, se preocupando com os seus aliados, se posicionando sem passar por cima de seus valores, sem atacar ninguém falando de algo 'fora' do jogo. Isso nos traz uma paz pra ajudar e pra superar os mais variados ataques que surgem na rede", garantiu Rafael a Splash.