Hermeto Pascoal denuncia INSS por bloquear sua aposentadoria por idade

Casos semelhantes vêm se acumulando. Fernanda Montenegro, por exemplo, teve sua aposentadoria suspensa por ser considerada "morta" no sistema. Martinho da Vila também teve o benefício interrompido. O problema é grave, afeta milhares de pessoas e não pode ser tratado com normalidade.

A aposentadoria é um direito. O Estatuto do Idoso garante prioridade e respeito no atendimento público -- mas isso está longe de acontecer na prática.

Esse caso não é um pedido por privilégio. É um alerta sobre como o sistema trata nossos idosos, inclusive aqueles que dedicaram suas vidas à cultura brasileira."