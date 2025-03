Gracyanne diz como está sendo volta aos treinos após BBB: 'Perdi músculo'

Ela contou que está retomando lentamente a rotina regrada que mantinha. "O principal desafio é voltar ao nível de treinamento de alta performance, que é o que eu tinha antes, só que passei por um processo de 'destreinamento'. E aí, por mais que eu tenha força e disposição, é melhor, é mais saudável e mais seguro, para não ter nenhum tipo de lesão, ir devagar".

Dias antes, Gracyanne chegou a afirmar que estava sentindo o corpo diferente e que a volta aos treinos intensos estava sendo difícil. Em publicação no Instagram, ela disse: "Lá no BBB não tem tempo [cronômetro], e acho que eu não fazia nem 20 minutos [de cárdio]. E não era sempre que a academia abria. Estou morrendo de dor no corpo inteiro. Nas costas, trapézio, dorsal... Sem força, sem resistência. Não consigo fazer 15 repetições, meu coração parece que vai sair pela boca".

