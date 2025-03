Garota do Momento hoje (27): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (27) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato em Beto sobre o casamento com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.