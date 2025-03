'Garota do Momento': como Beto vai sacrificar o próprio destino por Beatriz

Garota mimada exige que Beto oficialize o noivado com ela. Além de ficar noiva do rapaz, ela baterá o pé para usar o anel que era de Ligia (Paloma Duarte), ainda que ele já esteja sendo usado por Beatriz (Duda Santos).

Bia (Maisa) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Beto briga com o pai e vai morar em outro lugar. Fotojornalista se revolta com Raimundo (Danton Mello), que quer obrigá-lo a se casar com Bia e pede abrigo para Vera (Tatiana Tibúrcio).

Sem ver outra saída, mocinho sacrifica seu futuro com Beatriz. Após refletir, o filho de Lígia decide livrar a amada do processo que a acusa de ter roubado uma joia valiosa aceitando o noivado com a neta de Maristela. "A Bia vai contar a verdade e eu já sei como! Tive uma ideia!", conta ele a Beatriz.

Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Decidido, Beto procura Bia para fazer sua proposta. "Vamos botar as cartas na mesa de uma vez. Você quer se casar comigo, certo? Eu me caso com você, mas com uma condição: vai ter que admitir pra polícia que armou o roubo do colar e que a Beatriz é inocente. No minuto em que ela for inocentada, eu marco a igreja", dispara o jovem.