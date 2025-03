Carnaval, rodeio, novelas: veja como foram as Festas do Líder no BBB 25

Maike Esporte Clube

BBB 25: Festa do Líder Maike Imagem: Reprodução/Globoplay

A festa do Líder Maike teve como referência o cenário de um clube esportivo. Outra paixão do paulistano, o pagode, também teve sua marca na festa, que foi inaugurada ao som de "Jogo de Sedução", do Exaltasamba, a pedido do Líder.

Na decoração do evento, elementos da natação permitiram que o jogador mergulhasse na atmosfera aquática. A pista de dança foi uma representação de uma piscina com raias e blocos de partida. Medalhas e troféus já conquistados por Maike tiveram seu cantinho no espaço da comemoração.

No ambiente do bar, uma homenagem ao crossfit, com colchão, caixas, mesa de pneu e pallets compondo o set dedicado à modalidade. Os confinados ainda experimentaram uma interatividade com uma cesta de basquete ao longo da noite; a disputa teve um ranking com as pontuações de cada um.

Festa do Interior