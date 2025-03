Fernando Zor anuncia fim do namoro: 'Nem sempre sai como planejamos'

Fernando Zor, 40, anunciou nesta manhã o término de seu relacionamento com a médica Lara Bissi.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, o cantor compartilhou um breve comunicado sobre o fim do namoro. "Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase".

Algum tempo depois, o sertanejo excluiu a publicação. Apesar disso, os dois continuam se seguindo nas redes sociais.