Família ainda não reclamou corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa, diz site

Os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa seguem sem ser reclamados pelos familiares de ambos, mais de um mês após terem sido declarados mortos.

O que aconteceu

Os nomes de ambos seguem constando na lista de falecidos por reclamar do Escritório do Examinador Médico do Novo México. De acordo com o portal TMZ, a relação é atualizada semanalmente às segundas-feiras.

Vale lembrar que a situação não é considerada incomum pelas autoridades do Estado norte-americano. Acredita-se, inclusive, que a demora se deva ao fato de os familiares do ator e da pianista ainda estarem preparando suas honrarias fúnebres.