Empresa de Regina Duarte deve R$ 319 mil da Rouanet; processo dura 20 anos

A empresa A Vida é Sonho Produções Artísticas Ltda, que tem a atriz Regina Duarte, 78, como sócia-administrativa, ainda não devolveu os R$ 319,6 mil obtidos por meio da Lei Rouanet. Um projeto teatral da empresa teve a prestação de contas reprovada e, por isso, teria de restituir o valor ao Fundo Nacional da Cultura.

Splash apurou que o processo administrativo de prestação de contas, que começou há cerca de 20 anos, segue sem um desfecho definitivo mesmo após duas décadas. Até o momento, houve a devolução de apenas R$ 1.385,25 —não utilizados na execução.

Tudo começou com o projeto "Coração Bazar", proposto pela empresa da artista, que tinha como objetivo a montagem do espetáculo teatral "Ana Jansen", com texto de Lenita de Sá e adaptação de Lauro César Muniz. A peça estava prevista para ocorrer na cidade de São Paulo, com uma estimativa de público de 25.200 pessoas.