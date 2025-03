Edu Guedes expõe detalhes de suas empresas e fortuna de R$ 500 milhões

Edu Guedes, 50, contou detalhes de suas empresas e de seu patrimônio avaliado em cerca de R$ 500 milhões.

O que aconteceu

Guedes explicou que possui milhares de produtos licenciados, que impulsionam seus rendimentos. "Tem mais de 2.300 produtos licenciados. Eu fico muito feliz porque vim construindo isso ao longo da vida. São diversas empresas que a gente licencia a marca, o produto, faz propaganda e hoje isso toma 95% do meu trabalho", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

O apresentador expôs em detalhes os produtos que licencia e empresas das quais é sócio. Uma linha com mais de 300 produtos de temperos; linha de orgânicos; hortifrúti; produtos para churrascos; produtos de limpeza; é sócio de uma fábrica de cerveja; de uma rede de mercados dentro de condomínios com mais de 400 lojas; mais de 100 lojas de alimentação saudável espalhadas pelo Brasil e que vai migrar para os Estados Unidos e a Europa; e uma empresa de bolos com mais de 20 lojas.