Diego Hypolito tem crise de asma e passa mal após Prova do Líder no BBB 25

Minutos depois, Daniele, que havia levado o irmão até lá, contou. "Os médicos acabaram de chegar. Ele tá pior que da outra vez."

A sister explicou que ele teve uma crise de asma e Vitória completou. "A Dani comentou que ele tinha muito em época de competição."

Cerca de 00h05, o brother retornou para a casa e foi se deitar no quarto Anos 50.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas