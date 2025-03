Astro de 'Casamento do Meu Melhor Amigo' diz já ter se arrependido do filme

Cena do filme "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997) Imagem: Reprodução

Mulroney relembrou como o filme se tornou um fenômeno e mudou sua carreira. "Eu gostaria de conseguir resumir tudo em uma palavra, mas nada explica o fenômeno que esse filme se tornou. É uma combinação de talentos no elenco e, claro, a imaginação incrível de PJ Hogan [diretor]".

'O Casamento do Meu Melhor Amigo' é diferente de tudo porque ele envelheceu 'como vinho'. Mesmo que seja apenas uma comédia romântica, é incrível ver todo o impacto no público e como ele mudou também as nossas vidas. Esse filme realmente mudou a minha vida.

Após o longa, Mulroney estrelou filmes que vão do terror "Sobrenatural: A Origem" a comédia romântica "Muito Bem Acompanhada". Mas, hoje, ele está está no elenco da série "Chicago Fire", como o novo chefe do Batalhão 51. "Quero honrar o legado dessa série. Sei que acabei de chegar, mas quero fazer isso da melhor forma possível!", afirma.

Dermot Mulroney na 13ª temporada de "Chicago Fire" Imagem: Reprodução/NBC

Após quase 30 anos desde a estreia de "O Casamento do Meu Melhor Amigo", será que Mulroney mantém contato com o elenco do filme? O ator diz que sim! Mantém contato e vive mandando mensagens para sua grande amiga, no caso, Julia Roberts. "Ei, Julia. Eu te amo!", brincou ao encerrar a entrevista.