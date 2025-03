Depois de ser o diabo na Sapucaí, José Loreto pode perder papel de Jesus

A presença de José Loreto no espetáculo "Paixão de Cristo", de Nova Jerusalém, se tornou uma incógnita desde que o ator desfilou como diabo na comissão de frente da Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí.

O que aconteceu

Marcada para acontecer durante a semana santa, o maior teatro a céu aberto do mundo cogita cancelar o contrato do ator. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Mesmo já escalado para o espetáculo, José Loreto interpretou o diabo durante os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. As apresentações da "Paixão de Cristo" acontecem desde 1968, na Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano, a 204 km da capital, Recife.