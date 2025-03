'Congela'? Produção do BBB não deixa casa dormir e brothers especulam

A atitude da produção chamou a atenção dos brothers, que começaram a especular sobre uma dinâmica diferenciada para o dia. Normalmente, às quintas-feiras, eles enfrentam a Prova do Líder —hoje, no entanto, Tadeu também deve anunciar que eles entrarão no "modo turbo".

Daniele Hypolito e Delma pensaram se tratar de uma prova de resistência. "Se preparar pra prova de resistência. Com certeza é prova de resistência. Aí ninguém pode dormir não", disse Delma.

Na noite anterior, o apresentador Tadeu Schmidt chegou a revelar que a Prova do Líder de hoje seria "emocionante".

Alguns brothers até tentaram adormecer no gramado ou na academia, mas a produção voltou a tocar músicas em alto volume para acorda-los. "Hoje ninguém vai dormir", disse Renata.

Guilherme afirmou que poderia ser tratar também da dinâmica do "Freeze", que estreou nesta edição, em que os brothers precisam permanecer imóveis. "Mas se for 'congela', acho que não vai ser agora não", pontuou. "Se for Congela, eles vão esperar um momento que a gente levante. Eles não vão deixar todo mundo de um jeito que fique confortável pra ficar parado", disse Daniele.

