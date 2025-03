Confederação Brasileira de Ginástica convida brothers para campeonato

Diego e Vitória logo se empolgaram, mostrando que também possuem talento para coisa. Renata fez questão de guiá-los, mostrando técnicas e movimentos.

O aulão de ginástica artística não passou despercebido pela Confederação Brasileira de Ginástica. "É CLARO que a gente notou esses divos arrasando com o aparelho fita na festa do BBB dessa última quarta-feira!", comentaram em uma publicação no X.

Eles ainda convidaram os três para participarem do próximo evento, que acontecerá em agosto. "E agora fica o convite: Em agosto tem Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica justamente no Rio de Janeiro! Pela primeira vez na história! Queremos saber se a Renata, o Diego e a Vitória topam comparecer e mostrar toda sua habilidade nesse super evento!", escreveram.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas