Davi Brito errou? CEO da Mynd explica como evitar pós-BBB polêmico

Davi Brito foi o grande campeão do Big Brother Brasil 24, e um dos maiores da história do reality show global. Porém, o seu pós-BBB foi bastante polêmico, com declarações despreparadas, que acabaram atrapalhando seu sucesso imediato assim que saiu do programa.

Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, explicou como evitar esse tipo de erro, em entrevista ao Camarote do Chico Barney.