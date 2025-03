Chico Barney chora ao vivo com elenco do BBB 25: 'É deprimente'

O BBB 25 vai de mal a pior. O programa não tem agradado ao público e, depois da saída de Aline, os embates que estavam minimamente movimentando a casa acabaram. Isso tem impactado o público e o colunista do UOL, Chico Barney, que acabou chorando de tristeza durante o Central Splash desta quinta-feira (27).

Chico fez uma comparação com o que Davi Brito estava fazendo no BBB em 2024 neste mesmo 27 de março. O baiano, que saiu vencedor daquela temporada, estava questionando seus aliados sobre quem eram suas prioridades. Já o elenco do BBB 25 montou uma coreografia durante a Festa do Líder para uma ação publicitária do reality.