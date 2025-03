Chamado de criminoso, Dado Dolabella é derrotado em processo contra Piovani

O caso foi avaliado pelo juiz Carlos Eduardo Lora Franco, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de SP, que aplicou a primeira derrota ao ex-namorado de Wanessa Camargo. Ele também apontou inúmeras inconsistências no processo, como a falta de provas de que a atriz teria cometido qualquer tipo de crime, além de afirmar que Luana, como vítima de violência doméstica quando se relacionou com ele, entre 2005 e 2007, não pode ser silenciada e tem o direito de chamá-lo de criminoso.

Não se pode afirmar que uma vítima, ao dizer que o autor do crime contra si é um criminoso, esteja praticando crime de difamação e/ou injúria. Admitir-se o contrário levaria à situação absurda de absoluto desestímulo às vítimas em sequer comunicarem os fatos ilícitos à polícia, já que, bastaria a ação penal não prosseguir (o que pode se dar por inúmeros benefícios legais, como transação penal ou suspensão condicional do processo) para que o autor do fato pudesse retaliar movendo uma ação por crime de difamação. Não me parece nada razoável que se possa caracterizar a situação dos autos como crime. Falar a verdade, por mais que forte, e especialmente quando falada por alguém diretamente envolvida nos fatos, não pode caracterizar crime. Impedir uma vítima de referir-se ao autor do fato contra si como criminoso, no fundo, me parece quase uma violência contra a consciência de quem foi antes agredido.

Magistrado Carlos Eduardo Lora Franco em trecho de sua decisão

Luana Piovanni e Dado Dolabella quando ainda namoravam nos anos 2000 Imagem: Joao Sal/Folha Imagem

Mais uma derrota para Dado

Insatisfeito com o resultado, Dado apelou para a segunda instância e não trouxe nenhum novo elemento para tentar derrubar a sentença inicial. Sua advogada apenas insistiu na tese de que o episódio em que Luana relata ter sido vítima de violência doméstica ocorreu há 20 anos e que toda a movimentação da atriz seria um ato de desespero para se manter em evidência na mídia e se beneficiar financeiramente com a repercussão.