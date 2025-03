BBB 25 entra em modo turbo hoje; saiba como funcionará

Além da mudança no calendário, a produção decretou o fim das provas Bate e Volta, que serviam "salvar" um brother de cada Paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciará a primeira mudança no calendário semanal no programa ao vivo de hoje. Em seguida, haverá uma Prova do Líder, conforme é habitual.

Já a próxima prova do anjo ocorre amanhã, dia 28, e à noite já acontece uma nova formação de paredão, com eliminação no domingo seguinte.

No próprio domingo, os brothers restantes jogam uma nova Prova do Líder e, em seguida, formam um novo Paredão. A eliminação acontece na terça-feira, dia 1º. Confira a agenda:

Quinta-feira (27)

Prova do Líder.