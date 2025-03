Barrado no Baile: quem completou o desafio mais rápido no BBB 25?

Na segunda colocação está João Gabriel. O brother, que enfrentou o desafio na semana passada após ser barrado por Guilherme, levou 2 horas e 48 minutos para finalizá-lo.

Na última posição estão Daniele e Camila, que não conseguiram completar a dinâmica. As sisters passaram mais de seis horas tentando superar o desafio, mas não tiveram sucesso e, consequentemente, ficaram de fora da festa. Com esse desempenho, elas se tornaram as participantes que mais demoraram e as únicas que não conseguiram vencer o desafio até o momento.

BBB 25 - Enquete UOL: quem é o favorito do jogo após eliminação de Aline? Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Renata Globo/Fábio Rocha Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo