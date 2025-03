Aline sobre possível encontro com Diogo após BBB: 'Não pretendo procurá-lo'

Ela também não descartou um encontro em um programa de TV, como aconteceu com Gracyanne Barbosa e o ex-marido, Belo. "Eu acho que nós somos duas pessoas adultas, e a maturidade seria o mínimo que a gente poderia ter nesse momento. Para mim, seria supertranquilo. Acho que estar no programa, presente e tal, seria até uma oportunidade para quebrar um gelo".

Aline foi eliminada esta semana no 10º Paredão. Na noite de sua saída, Diogo apareceu brindando em um vídeo publicado no Instagram, mas depois esclareceu que não estava comemorando a eliminação.

