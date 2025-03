Volta por Cima hoje (26): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (26) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Violeta mente para Gerson, que finge acreditar na história. Tereza gosta de ver Jayme com ciúmes. Violeta conta para Osmar sobre seu encontro com Marco. Ruth questiona Belisa sobre seus sentimentos por Rodolfo. Osmar revela para Yuki que foi ele quem denunciou Gerson à polícia. Sebastian sente falta de Joyce. Edson se alegra ao saber que Jão pediu demissão da viação Estelar. Tati repara no envolvimento entre Alberto e Doralice, e comenta com Madalena. Gigi e Bernardo jantam juntos. Sebastian vai à casa de Joyce. Edson convida Jão a voltar para Formosa. Gerson expulsa Marco, Ruth e Gigi de sua casa.