Sumida há dez anos, cantora Duffy reaparece na web em vídeo do TikTok

Duffy, 40, reapareceu na internet após praticamente uma década desaparecida da grande mídia.

O que aconteceu

A cantora britânica dublou um trecho do remix de seu hit "Mercy" em publicação do artista E.motion. O vídeo em questão foi compartilhado por ele tanto no Instagram como no TikTok.

Duffy já havia ensaiado uma reaparição em 2024, quando publicou um texto motivacional em seu Instagram. "Você vai perceber um dia: a felicidade nunca teve a ver com seu trabalho, seu diploma ou estar em um relacionamento", escreveu ela na ocasião, sem mostrar o rosto.