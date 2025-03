Sem beijo e sem sexo: Sarah Sheeva explica motivo de abstinência há 25 anos

Sarah Sheeva, 52, filha de Baby do Brasil, explicou o motivo que a fez optar por não manter relações sexuais, nem mesmo beijar, há mais de 25 anos.

O que aconteceu

A pastora participou do podcast PodCrê e afirmou que sua escolha faz parte de um compromisso espiritual que firmou com Deus. Ela ainda relembrou que cresceu em um ambiente liberal, mas que após se converter adquiriu novos princípios.

De acordo com sua interpretação da Bíblia, uma relação íntima deve se vivida de acordo com as diretrizes divinas. "A Palavra, mesmo no Antigo Testamento, que Deus usava na boca do profeta pra brigar com Israel quando Israel adorava outros, cultuava outros, invocava outros, era sexo", explicou.