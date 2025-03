Sem andar, Roque se nutre por sonda e chora por Silvio Santos, diz esposa

Gonçalo Roque, 87, teve mais detalhes de seu estado de saúde revelados por sua esposa, Janilda Nogueira.

O que aconteceu

Ela afirmou que o ex-assistente de palco não consegue mais caminhar, locomove-se em uma cadeira de rodas e alimenta-se através de sonda. "Ele está sob cuidados da enfermeira em casa. Está bem, apesar de debilitado. Ele está de cadeira de rodas porque não consegue mais andar. Além disso, está se alimentando por GTT [tubo que liga o estômago ao exterior, permitindo a administração de alimentação e medicamentos]", contou Janilda ao jornal Metrópoles.

Roque ficou muito abalado com a morte de Silvio Santos, em agosto do ano passado, e teve de mudar de casa porque o antigo imóvel lhe trazia muitas lembranças do finado patrão. "Ele não quer mais assistir programas de auditório nem ver as fotos dele com o Silvio. Desde que saiu do SBT e, principalmente, após a morte do Silvio ele não é o mesmo, ficou muito debilitado. Tivemos que vender a casa e comprar outra, porque ele só chorava."