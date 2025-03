Sem Aline, sisters disparam em rankings de popularidade e 'mais odiados'

Aline deixou o BBB 25 (Globo) ontem, deixando 12 brothers no reality show. Saiba que é o favorito do público e quem é o "mais odiado" neste momento, de acordo com as enquetes do UOL:

O que dizem as enquetes

Sem Aline, Renata disparou entre as favoritas para vencer o reality show. Na enquete do UOL, às 7h30 de hoje, a sister somava 42,63% dos votos do público —a maior porcentagem.