Saryne: Tadeu está apenas sobrevivendo ao BBB 25 e esperando o dia da final

O BBB 25 vive um momento complicado, com uma audiência baixa e pouco interesse do público. Tanto a produção quanto Tadeu Schmidt já fizeram diversas intervenções nas dinâmicas para tentar movimentar a casa, e este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (26).

Para Chico Barney, Tadeu tem se mostrado "meio esquisito" desde a última semana em seus discursos e aparições na casa. Ao eliminar Aline, ele voltou a falar sobre "leões de quarto" e como a postura mais combativa da sister foi positiva para o jogo, mas te levou direto para a berlinda.