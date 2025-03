Ronnie Von diz que ficou internado na UTI com pneumonia: 'Pavoroso'

O comunicador disse ter ficado desesperado. "Um senhor de 80 anos com dez dias de UTI. Nunca vi nada mais pavoroso que uma UTI. Peguei uma pneumonia viral por causa de um H1N1. Poderia estar no andar de cima, mas consegui me safar dessa".

Ele relatou tudo que passou durante a internação. "Também uma arritmia brava. Estava com problema respiratório ou cardiológico... Fiquei muito mais tempo na UTI em função disso. Eu não tinha pneumonia bacteriana, era uma coisa mais complexa. Me furaram todo. Tomei tanto esteroide que pela primeira vez, fiquei com o rosto redondo. Minha glicemia foi para estratosfera. Tive que cuidar disso depois. Um cara que tem 88 de glicemia de repente está com 160... Até passar tudo isso leva tempo".

Ronnie Von ainda contou que levou um tombo ao subir numa goiabeira. "Vou fazer 81 anos, mas minha cabeça é de 25 anos. O corpo não entende! Levei um tombo ontem, me quebrei todo porque quis subir numa goiabeira com 80 anos de idade".