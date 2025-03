Experiência real do diretor inspirou suspense 'Presença'; veja cena inédita

"Presença", novo filme de Steven Soderbergh, chega aos cinemas no próximo dia 3 de abril, e uma nova cena do longa foi divulgada com exclusividade para Splash.

O elenco inclui Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday e Julia Fox. O longa tem distribuição da Diamond Films, conta com a direção, fotografia e edição de Soderbergh. Segundo a divulgação do longa, ele é uma experiência imersiva e inovadora.

A inspiração para o filme veio de um acontecimento pessoal: Soderbergh e sua esposa compraram uma casa em Los Angeles onde, segundo rumores, uma mãe foi morta pela própria filha. Desde então, o casal vivenciou eventos inexplicáveis na casa, como luzes que se apagam sozinhas.