Maike elogia Vitória Strada no BBB 25: 'Tem uma make natural'

Maike, então, elogiou. "Ela nasceu pronta. Você tem uma make natural, de Deus".

Vitória rebateu o brother. "Vou aparecer toda descabelada, sem maquiagem, para o Tadeu falar: 'Querida, se arruma".

Vitória, nunca você está feia, Vitória. Feia é uma palavra que é impossível para você . Maike

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas