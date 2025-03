Lucas Souza posa com novo affair em show de cantor sertanejo

Posteriormente, o rapaz participou de A Fazenda 15 (Record) e engatou um namoro com a campeã do programa, Jaquelline Grohalski, 30. Este romance também durou poucos meses, tendo início dentro do reality, em setembro de 2023, e chegando ao fim em abril do ano passado.

Imagem: Edu Araújo/AgNews

Imagem: Edu Araúj/AgNews