Loucura e sorte: série mostra de forma explícita histórias de transplantes

Diferente de gravações com agendas fixas, Operação Transplante sofreu de "tempos dilatados", pois não havia datas ou horários certos para as filmagens acontecerem. Nem mesmo era possível prever quanto tempo de cirurgia seria necessários, pois dependendo do órgão, o procedimento pode chegar a 15 horas de duração.

Tudo isso torna a produção da série excepcionalmente difícil.

A escolha dos personagens foi feita a partir da posição na fila do transplante. No Brasil, a fila de órgãos é única e transparente, gerida pelo Ministério da Saúde, com critérios de priorização baseados na gravidade da doença, tipo sanguíneo e compatibilidade genética, mas também em ordem cronológica de inscrição. Ela abrange tanto pacientes do SUS, quanto de planos de saúde.

Azis explica ter priorizado as pessoas que estavam mais próximas do início da fila, ou seja, com maior chance de que eles fossem transplantados no período de três meses —espaço de tempo escolhido pela produção.

Após a escolha dos personagens, um novo elemento entrava em jogo: a sorte. Para que tudo ocorresse de maneira certeira para as gravações, equipes eram deixadas a postos: uma para registrar a captação do órgão e outra já se encaminhava para encontrar o paciente e acompanhá-lo desde o centro cirúrgico, até a recuperação.