Longe de Luana Piovani, Dom completa 13 anos e festeja com Pedro Scooby

Filho mais velho de Pedro Scooby, 36, e Luana Piovani, 48, Dom completou hoje 13 anos de idade.

O que aconteceu

O menino comemorou o aniversário na companhia do pai, que publicou registros da comemoração em suas redes sociais. "Tudo de melhor na sua vida, meu filho! Te amo demais da conta", escreveu o surfista na legenda do post, divulgado nos stories de seu Instagram.

Também participaram do festejo a modelo Cíntia Dicker, 38, esposa de Scooby, e a filha do casal, Aurora, 2. As imagens compartilhadas pelo ex-BBB mostram Dom em atitude carinhosa com a caçula, a quem chama para apagar as velinhas de seu bolo de aniversário.