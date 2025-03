Lexa anuncia volta aos palcos após perder a filha: 'Ansiosa'

Seguidores celebraram a notícia e vibraram com a decisão da artista. "O coração até acelera! Estamos contigo, Lexa, te amamos", disse uma fã. "A gente tá aqui doido pra te dar um abraço e dizer que a gente te ama", comentou outra. "Ah, que saudade", escreveu uma seguidora.

A notícia veio pouco mais de um mês após Lexa perder a filha, Sofia. A criança, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, nasceu com apenas 25 semanas de gestação em 2 de fevereiro. No entanto, ela não resistiu e morreu três dias depois, em 5 de fevereiro.

Lexa prestou uma homenagem para Sofia recentemente e gravou uma música para a filha. "Fiz minha canção favorita, fiz uma música para a minha princesa, para o meu amor. (...) Eu cantei com toda força do meu ser, com a minha alma mesmo", explicou ela.