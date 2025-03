Juliette e Camilla de Lucas estão entre influenciadores mais poderosos

Juliette e Camilla de Lucas estão na capa da edição 128 da Forbes Brasil, acompanhadas de Theo, Mari Maria e Christian Figueiredo. Eles foram listados como o top 10 entre os influenciadores do Brasil.

A revista traz a lista Top Creators, celebrando os dez influenciadores mais poderosos do país, que atraem milhões de seguidores e fazem fortuna com novos negócios. Tem, ainda, a lista dos dez CMOs (executivos) eleitos como os melhores do Brasil.

Juliette compartilhou a imagem da capa em seu perfil. No X (antigo Twitter), ela escreveu: "Para a filha do mecânico e da cabeleireira que, hoje, realiza sonhos e conquistas que nem imaginava".