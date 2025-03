Guilherme defende postura de Renata no BBB 25: 'Não consigo discordar'

Na madrugada desta quarta-feira (26), Guilherme e Vinicius conversaram na área externa do BBB 25 sobre a postura de Renata no reality.

O que houve

Guilherme saiu em defesa da bailarina e minimizou as acusações de que ela teria voltado soberba da "Vitrine do Seu Fifi". "Se a soberba for falar tudo o que ela ficou sabendo, vocês queriam o quê? Que ela chegasse [e falasse tudo]. Não consigo entender qual foi a parte de soberba", argumentou Guilherme.